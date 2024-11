Giornalettismo.com - L’intelligenza artificiale si sta prendendo anche la pubblicità tradizionale

Vi sarà sicuramente capitato di leggerlo sui social network,perché – negli Stati Uniti – questa roba qui sta facendo letteralmente impazzire l’opinione pubblica. Il nuovo spot della Coca-Cola, infatti, è stato interamente realizzato da un’intelligenzagenerativa, pur partendo da immagini ormai storiche, come quelle della celebredel 1995, riadattata in chiave moderna. Ovvero, con le facce che sembrano finte e con le mani che non riescono mai benissimo. La questione non è tanto sullo spot in sé, quanto sulla necessità – da parte di una multinazionale estremamente capiente – di appoggiarsi non a un team di produzione(con attori veri e con scelte registiche di un certo spessore), quanto a una struttura molto più agile (che ha fatto risparmiare diversi denari) per arrivare al prodotto finale.