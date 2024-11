L’emendamento Musk sui migranti arriva al Csm domani il voto Al plenum anche la tutela del giudice Gattuso | Alte cariche istituzionali travalicano i limiti

Leggi su Open.online

Lo scontro tra giudici e governo in tema di immigrazione torna ad essere al centro della scena, dopo la breve pausa collegata alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria. E i palcoscenici saranno due, l’aula di Montecitorio e il Consiglio superiore della magistratura. Lo scontro in commissione Affari costituzionaliQuesta sera, si riunisce la commissione Affari costituzionali della Camera, per esaminare il decreto flussi che, con il passare delle settimane, è diventato il documento in cui il governo e la maggioranza hanno riversato tutti gli interventi collegati al trattenimento dei, in particolare quelli indirizzati nei centri realizzati in Albania. Prima, l’elenco dei paesi sicuri, trasformato in un emendamento e già inserito nel testo attuale la scorsa settimana.