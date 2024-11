Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Il sistema dello sci giovanile in Italia è sbagliato. Mancano totalmente i ricambi”

FINE SETTIMANA DA INCUBO PER L’Pessime notizie per l’da Levi. Martina Peterlini è l’unica che si è qualificata, ha sciato anche bene, sui suoi livelli. Il problema è che le altre azzurre hanno subito un’involuzione tecnica. Le ho viste inchiodate, ‘incementate’. Lasciamo stare Lucrezia Lorenzi che è un caso a parte, ma le altre hanno sciato non male, ma malissimo. La Peterlini ha sciato bene, mi aspettavo che le compagne fossero al suo livello.DIFFICILE TROVARE UNA SOLUZIONENon so cosa bisogna fare. Se questo è l’inizio, non so in corso d’opera cosa si possa correggere. Aspettiamo il secondo slalom. Però se non cambia qualcosa subito, prepariamoci ad altre disfatte. Io spero che sia stata una giornata storta, però mi preoccupa perché hanno sciato male dalla prima porta all’ultima.