La maglia di Rüdiger per sostenere la conservazione ippopotami pigmei

Sotto il segno di Antonio. Con un’asta di beneficenza più unica che rara, il marketplace online di oggetti speciali Catawiki e lo Zoo di Berlino offrono ai fan l’opportunità di aggiudicarsi un pezzo da collezione esclusivo. Stiamo parlando di una bellissimafirmata e indossata in partita da Antonio, star del Real Madrid e della nazionale tedesca. Questo cimelio sportivo esclusivo – indossato durante la recente vittoria del Real Madrid contro il Club Atlético Osasuna – è in vendita insieme a esperienze uniche. Nello specifico insieme a esperienze uniche nello zoo e a oggetti legati alla vita di Toni, l’ippopotamo pigmeo che porta il nome in onore di. I proventi dell’asta, che si terrà su Catawiki dal 19 novembre all’1 dicembre 2024, andranno aladegliin Sierra Leone.