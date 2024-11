Liberoquotidiano.it - Kiev può scatenare l'inferno in Russia: le rotte dei missili, ecco cosa può accadere

Biden ha dato per la prima volta l'autorizzazione all'Ucraina a colpire il territorio russo cona lunga gittata forniti dagli Usa. La decisione a lungo richiesta da Zelensky arriva solo oggi: c'è chi ci vedrà una mossa per mettere in difficoltà Donald Trump nel suo progetto di far terminare il conflitto. In realtà, in modo meno machiavellico, Washington sta solo spiegando a Putin che non è il caso di montarsi la testa. Il Cremlino infatti, dopo il ripristino dei contatti con l'Occidente (tramite le telefonate di Trump e Scholz), invece di volare basso ieri ha scatenato uno dei peggiori attacchi di sempre sull'Ucraina. In effetti, di spunti per motivare l'attacco ve ne potrebbero essere diversi: dal tentativo di Biden di voler spedire a, dal Pentagono, 6 miliardi di aiuti, sufficienti per un anno, prima dell'insediamento di Trump; alla prima manifestazione di un migliaio di russi esuli contro la guerra a Berlino; alle voci di stanchezza della spinta offensiva russa sul fronte di Zaporizhzhia; a una risposta alla telefonata di Scholz per dimostrare che il Cremlino va avanti sul suo percorso.