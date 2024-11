Sport.quotidiano.net - Juve, sollievo Vlahovic: nessuna lesione. David parla chiaro: “Sogno il Barcellona”

Torino, 19 novembre 2024 – Lacerca un attaccante. Storia nota. Arek Milik non rappresenta oggi un giocatore su cui Motta sembra voler investire, e peraltro il polacco è ancora infortunato, ma dall’altro a Torino si vive uno stato di evidente ansia per quanto riguarda Dusan. Non solo il serbo si è infortunato in nazionale, senza lesioni, ma pende anche un rinnovo di contratto difficile, con proposta di spalmare su più stagioni il suo ingaggio a salire. Per questo motivo Cristiano Giuntoli lavora sia su un vice sia su un possibile titolare a giugno. Da questo punto di vista si complica oltremodo la pista Jonathan, che preferisce. La situazione:è in scadenza e non rinnova, ma. Jonathanè il bomber dei sogni di mezza Europa,compresa. Giuntoli lavora sull’eventualità di un sostituto di Dusan, se effettivamente non dovesse esserci il rinnovo di contratto, quindi odor di cessione a giugno, e la punta del Lille rappresenterebbe un innesto di valore assoluto, come dimostrato nelle stagioni in Francia e anche in avvio di Champions 2024/2025.