Italia-Romania Under 20 oggi in tv | canale orario e streaming Elite League 2024

La nazionale azzurra20 scenderà in campo, martedì 19 novembre, alle 14:00 per sfidare laal centro sportivo ‘Viola Park’ in occasione della sesta partita in. Gli azzurrini hanno ottenuto fin qui sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La vittoria esterna sulla Polonia ha permesso agli uomini di Corradi di ritrovare il sorriso, dopo aver trovato un solo punto nei tre precedenti impegni. Ora c’è voglia di guadagnare conferme e autostima contro i pari età della. Occhi puntati su Vacca, autore di una doppietta contro la Polonia, mentre Ciammaglichella (anche lui in gol nella scorsa partita) è tra quelli che hanno già esordito in Serie A. Proprio come Kevin Zeroli, altro elemento da osservare con interesse. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e insulla piattaforma gratuita su Rai Play.