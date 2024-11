Intesa Sanpaolo scommette su Radoff entra con il 375%

Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo scommette su Radoff, entra con il 3,75%

con un investimento in equity al 3,75% di, la startup che 'combatte' il radon, un gas radioattivo che si annida nelle cantine e nei garage. L'azienda è specializzata in sistemi IoT in grado di monitorare e bonificare in maniera intelligente i principali inquinanti indoor e l'investimento disosterrà la crescita e il consolidamento sui mercati di riferimento Italia, Europa e Nord America.aveva già beneficiato del 'Convertibile Impresa' erogato a suo tempo alla start up che operava in un contesto di Venture Capital e che prevedeva la possibilità di aumentare il proprio capitale sociale e l'ingresso di nuovi soci.è stata seguita anche daInnovation Center, società del gruppo dedicata all'innovazione di frontiera e centro di competenza sull'economia circolare, per un percorso di Open Innovation con altre imprese italiane.