Ilrestodelcarlino.it - Gino Cecchettin, il sogno ricorrente dopo il femminicidio. “Giulia diceva che Filippo era innocuo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Roma, 19 novembre 2024 – “ha avuto un'escalation nel suo modo di comportarsi. È passato da fidanzato affettuoso a stalker a omicida”. Con queste parolecontinua la sua battaglia per fare giustizia ae per porre fine al fenomeno dei femmincidi, questa volta alla presentazione della campagna ministeriale ‘#nessunascusa’ all’Università Luiss di Roma. “Nelle nostre conversazioni – ha continuato – io parlavo cone premevo perché lei chiudesse anche il rapporto di amicizia. Perché so come i maschi si comportano se hanno la possibilità di vedere la porta aperta, di continuare la relazione. Lei mi'papànon farebbe male a nessuno”. Leggi anche: Le tappe del caso Nel suo intervento,ha fatto eco a quegli esperti che ritrovano la causa di queste tragedie nell’incapacità dei giovani (e non solo) di accettare un ‘no’.