Giallo in Valsassina . Madre morta, figlio grave

La mamma, ilin fin di vita. Ieri mattina Margherita Colombo, pensionata di 73 anni, è stata trovatanel suo appartamento al piano rialzato di una palazzina di via Castello 18 a Cassina. In casa con lei ilCorrado Paroli, 48 anni. A trovare la suocerae il marito in fin di vita sarebbe stata la moglie a cui Corrado avrebbe lasciato un messaggio in cui annunciava di voler compiere un gesto estremo. Già in passato l’uomo avrebbe minacciato di volerla fare finita. Per Margherita invece non c’era ormai più nulla da fare, Corrado è stato trovato ancora vivo: i soccorritori, dopo averlo rianimato e stabilizzato, lo hanno trasferito d’urgenza con l’eliambulanza in ospedale, all’Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni risultano ancora gravi, ma sarebbe fuori imminente pericolo di vita.