Quotidiano.net - Fürstenberg Fassio, necessarie idee per equilibrio sociale

Leggi su Quotidiano.net

"Mai come oggi sono richieste soluzioni per garantire unmacroeconomico edel sistema: figure come Raghuram Rajan e Francine Lacqua, che alimentano e diffondono nuovein questa direzione, sono preziose e meritano di essere premiate con questo prestigioso riconoscimento". E' quanto afferma Ernesto, presidente di Banca Ifis alla cerimonia del premio Bancor dell'associazione Guido Cari patrocinato dalla banca. Il riconoscimento è stato assegnato a Raghuram Rajan, già Governatore della Reserve Bank of India tra il 2013 e il 2016, per "la qualità della sua produzione scientifica, con particolare riferimento alla sua analisi della correlazione tra sviluppo dei mercati finanziari e rischiosità globale. Una ricerca che è stata suggellata dal suo storico appello a "salvare il capitalismo dai capitalisti"".