Dune | Prophecy Stagione 2 si farà? Tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

2 sicheL’epica serie prequel diesplora il primo periodo dell’amato franchise fantascientifico, ma le origini dei Bene Gesserits continueranno nella seconda? Sviluppata per lo schermo da Diane Ademu-John e Alison Schapker,adatta vagamente la serie di libri di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, che esplora i primi periodi di ciascuna delle principali case del franchise di. In particolare,riguarda l’ascesa della setta Bene Gesserit e il modo in cui ha assunto il controllo degli eventi dell’universo più di 10.000 anni prima dell’ascesa al potere di Paul Atreides.Con l’inebriante e complessa storia del franchise dicome sfondo,segue le orme di altri successi della HBO come Game of Thrones.