Oasport.it - Curling, l’Italia travolge l’Estonia e si qualifica alle semifinali: le azzurre inseguono le medaglie

ha sconfittoper 12-6 agli Europei 2024 difemminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha infilato la sesta vittoria nella rassegna continentale e si è matematicamenteta: leoccupano il secondo posto in classifica alla pari con la Svezia,spdella Svizzera (in testa a punteggio pieno), con due successi di margine sulla Scozia e tre sul terzetto composto da Danimarca, Norvegia, Turchia quando mancano due partite al termine del round robin.Stefania Constantini e compagne hanno avuto un paio di passaggi a vuoto durante la partita odierna, subendo tre punti nel secondo end e poi vedendosi strappare la mano per due volte consecutive tra sesta e settima frazione, ma in entrambi i casi sono riusciti a recuperare prontamente la situazione.