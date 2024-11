Ilrestodelcarlino.it - "Così la mia Uyba ora fa paura a tutti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È una carriera lunghissima quella di Enrico Barbolini, partita da lontano, innanzitutto come alazatore di buonissimo livello in serie C tra Corlo e serie B2 a Casinalbo e altre piazze storiche modenesi e poi come allenatore, a rimpallo tra maschile e femminile prima di lanciarsi definitivamente in serie A con le donne una decina di anni fa, nello staff dell’allora Liu Jo. Non era mai stato il primo allenatore di una squadra di serie A1, però, e l’occasione è arrivata prima sul finire della scorsa stagione e poi all’inizio di questa, con Busto Arsizio. Dopo tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate, la giovane Busto si è sbloccata contro Scandicci e poi ha fatto suoi scalpi importanti, vincendo quattro delle ultime cinque partite di campionato, cedendo solo 3-2 alla Milano di Egonu e letteralmente asfaltando Novara 3-0 domenica scorsa.