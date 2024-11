Zonawrestling.net - CM Punk: “Ho sprecato alcuni match in AEW”

La storia tra CMe la AEW è una delle più travagliate degli ultimi anni, fatta di tanti alti – il ritorno sul ring dopo 7 anni, icon MJF, Eddie Kingston, Samoa Joe, i due titoli mondiali – e altrettanti bassi – le polemiche con Hangman Adam Page, la rissa con gli Young Bucks e Kenny Omega, le polemiche nel backstage a Collision e il licenziamento dopo la rissa con Jack Perry a All In. E dal suo ritorno in WWE nel novembre del 2023,non ha mai perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa sulla sua esperienza a Jacksonville.“Nessuno capiva il business”Intervistato da Peter Rosenberg per il Cheap Heat Podcast durante il ComplexCon, CMè tornato a parlare dei suoi due anni nella federazione di Tony Khan. E quando Rosenberg gli ha chiesto se ci fossero dei wrestler della AEW che gli sarebbe piaciuto affrontare prima di andarsene,ha risposto in maniera molto decisa:“No.