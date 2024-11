Gaeta.it - Claudio Lotito: “Siamo all’inizio, ma la Lazio può tornare un club di riferimento”

Facebook WhatsAppTwitter, presidente della, ha rilasciato dichiarazioni significative in merito alla stagione in corso e agli obiettivi futuri delbiancoceleste. Durante il Gran Galà del Calcio Italiano a Latina, dove ha ricevuto il premio come miglior presidente della passata stagione,ha condiviso le sue visioni con i tifosi e il pubblico presente, enfatizzando l’importanza di un atteggiamento umile e di un forte spirito di squadra per affrontare le sfide.La mentalità da coltivareha sottolineato l’importanza di non lasciarsi trasportare dall’entusiasmo nei momenti iniziali del campionato. Parlando della corsa allo scudetto, ha dichiarato che al momento è prematuro concentrarsi su tale obiettivo. “,” ha affermato. Questo approccio riflette la necessità di costruire una mentalità robusta all’interno della squadra prima di ambire a traguardi significativi.