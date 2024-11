Lanazione.it - Camminata delle farfalle. La mamma: "Tante persone ogni giorno ci confortano"

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO "Per noi è una dimostrazione d’affetto da parte di tutti coloro che parteciperanno. È un modo per tenere viva la sua memoria". Così Alessandra Canneti commenta a nome anche dei genitori la rinnovata "", iniziativa in programma a Castiglion Fiorentino in ricordo della sorella Federica vittima a 22 anni di un incidente stradale alle porte di Vitiano. "Fin dai giorni della tragedia la comunità di Castiglioni si è dimostrata sensibile e vicina alle nostre iniziative - commentaRosanna Agnelli - sia gli amici di famiglia che i conoscenti hanno espresso la loro solidarietà, abbiamo sentito il calore di tutti i castiglionesi tant’è che abbiamo raccolto oltre 31mila euro con i quali stiamo finanziando le borse di studio. L’appuntamento è in programma domenica prossima e vede il patrocinio dell’amministrazione comunale.