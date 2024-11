Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, l’annuncio ufficiale non lascia dubbi: Manna gelato

Leggi su Spazionapoli.it

Ilgiocherà domenica prossima al Maradona contro la Roma, ma prima bisogna registrare una brutta notizia in sede di.Dopo la sosta perre spazio agli impegni delle varie nazionali, ilè atteso da una gara molto importante. Domenica prossima, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Armando Maradona la ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri.Ad aumentare le difficoltà del match contro i giallorossi bisogna sicuramente inserire qualche problema fisico tra le fila partenopee. Scott McTominay, infatti, ha avuto un problema fisico nel corso del match di ieri tra la sua Scozia e la Polonia. Tuttavia, in attesa di conoscere aggiornamenti sulle condizioni dello scozzese, in casabisogna registrare una brutta doccia fredda in sede di, l’agente di Dragusin è netto: “Non lascerà il Tottenham a gennaio”Florin Manea, agente di Dragusin, ha infatti parlato così del futuro del suo assistito a ‘Telecapri’: “Per Radu è un onore essere accostato a club comee Juve, ma in questo momento queste sono solo voci.