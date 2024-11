Anteprima24.it - Cade mentre carica legna su un camion, uomo in prognosi riservata

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ricoverato in gravi condizioni undi 58 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella frazione di Castinatelli, a Futani, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, l’stavandosu unquando, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto violentemente a terra. L’impatto gli ha provocato lesioni serie che hanno richiesto un intervento d’urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il 58enne all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’si trova nel reparto di terapia Intensiva in. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.L'articolosu uninproviene da Anteprima24.