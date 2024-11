Superguidatv.it - Beautiful, nel cast arriva Remy Price (e l’attore che lo interpreta fa impazzire i fans)

Qualche giorno fa iamericani dihanno assistito a una new entry nel. Un uomo dall’aspetto misterioso ha infatti fatto il suo ingresso nella celebre e amata soap americana. Il suo nome è, ma la notizia ha fatto scalpore soprattutto per il nome delche lo, un nome decisamente nuovo per il mondo delle soap ma che può vantare al suo attivo molti anni di collaborazione nel mondo dello spettacolo e della pubblicità.Anticipazioni: chi èe qual è il suo ruolo nella soap USA?ha fatto il suo ingresso nella soap più longeva della TV in occasione dell’episodio andato in onda lo scorso 8 novembre oltreoceano. Il suo arrivo ha fatto sobbalzare moltissimi, che non hanno fatto fatica a riconoscere in lui il celebre attore Christian Weissmann.