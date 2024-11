Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli: "Ora riprendiamo il cammino"

Il giorno dopo il derby perso per 2-1 dall’contro l’Ancona, è servito per sbollire la rabbia. La seconda sconfitta interna stagionale, dopo quella con la Fermana, è stata immeritata. Un derby giocato con grande fair-play da entrambe le compagini e che solo il direttore di gara ha provveduto a ‘surriscaldare’ con decisioni cervellotiche come l’espulsione di Nonni. A rivedere le immagini non c’era neanche il primo cartellino giallo, ma ci sta anche questo in un campionato di Serie D dove le proteste verso gli arbitri sono domenicali soprattutto da parte delle squadre più blasonate. Ed è stato molto apprezzato in questo senso il post apparso ieri sui social. "La rabbia di ieri non si è ancora placata del tutto – hanno scritto - Dispiace perché poteva essere una bellissima giornata di sport e invece qualcuno ha pensato che il suo ego fosse più importante dei sacrifici che i ragazzi, e chi gli sta intorno sette giorni su sette, fanno per arrivare a scendere in campo la domenica.