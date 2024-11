Ilrestodelcarlino.it - Vincita al SuperEnalotto, un ricco 5 premia la provincia di Fermo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Porto San Giorgio (), 18 novembre 2024 – Dopo la maxia Riva del Garda, ora la città fortunata è Porto San Giorgio. Nella cittadina fermana è stato infatti centrato un'5' alcon una giocata registrata nella tabaccheria Quintili, in via Sacconi 6. Colpo da 100mila euro al Gratta e vinci Lo conferma Agipronews, annunciando che una giocata alla ricevitoria sangiorgese ha fruttato unadi quasi venti mila euro. Questo fine 2024 sta regalando gioia e fortuna: dopo il '6' sulla scheda a Riva del Garda, che ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore indi Trento 90 milioni di euro, anche Reggio Emilia è stata baciata dalla sorte, grazie ad un '5' dal valore di trentamila euro. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma per domani, 19 novembre, è quindi di 33,3 milioni di euro.