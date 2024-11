The Prism lancia Urban Project | meditazione per tutti nelle vie Milano

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – The, progetto artistico creato da Stefano Simontacchi e curato da Marco Senaldi, regala alla città diun’inedita esperienza immersiva a cielo aperto con “”. Due settimane dedicate allain cui le opere di Thesaranno proiettate in dimensioni monumentali nei centri nevralgici di. Dopo il lancio dell’iniziativa nella centralissima Piazza San Fedele, in cui la proiezione si è tenuta per tutto il weekend, le opere di Thesono ora in Porta Lodovica, Corso Como, San Babila, Buenos Aires, Via de Amicis fino al 1º dicembre, offrendoci la loro più autentica dimensione spirituale attraverso THEWAY. THEWAY è un percorso strutturato in 7 passi che guida le persone verso una maggiore consapevolezza del proprio scopo nella vita.