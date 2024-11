Inter-news.it - Stramaccioni: «Thuram devastante! Tra i migliori di Italia-Francia»

Leggi su Inter-news.it

Marcusha disputato un’ottima partita in, anche se non ha segnato un gol nel 3-1 finale. Andreane ha parlato sulla Rai.UNO DEI– Andreaè rimasto impressionato dalla gara del calciatore dell’Inter in: «La crescita diè anche colpa nostra. La Serie A ha cambiato il livello di questo giocatore. Io voglio sottolineare un aspetto. Questa è la prima partita chegioca con laassieme a due punte vicine: Kolo Muani e Nkunku. Né da esterno d’attacco, né da centravanti da solo oggi. Ecco, se viene utilizzato da attaccante come nell’Interè un giocatore. Abbina la sua forza all’imprevedibilità, fa salire la squadra e ti fa sia da punta che da giocatore che punta sugli esterni. Assieme a Rabiot è stato il migliore in campo»Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «! Tra idi»)© Inter-News.