Ilgiorno.it - Stefano Begnis, ex consulente Ferrari, si licenzia per girare il mondo: “Senza meta aiutando i bimbi”

Brescia, 18 novembre 2024 – Il viaggio di una vita. O forse, meglio, una vita in viaggio, quella che si è scelto, 38 anni, ingegnere meccanico che ha passato gli ultimi dieci anni a progettare componenti per i motori della. Un lavoro che da sogno di neolaureato, con gli anni è diventato niente altro che un peso. Così, dopo anni di smartworking e di ore passate in casa davanti al computer, l a scelta di mollare la sicurezza di un posto fis so per sostituirlo con paesaggi mozzafiato, il sorriso di un bimbo da aiutare e l’infinita libertà di poter girovagare per ilavere una, lei come si definirebbe oggi? “Direi che il viaggio è diventata la mia professione: potremmo dire, con una formula, che sono un viaggiatore di professione”. Lei lavorava con una delle aziende più prestigiose del, non era quello il suo sogno? “Quando mi sono laureato in ingegneria meccanica, poco più di dieci anni fa, effettivamente lo era: collaborare con laera il mio obiettivo sin da quando studiavo.