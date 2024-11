Ilrestodelcarlino.it - Samuele Bersani torna sui social dopo aver scoperto il problema di salute: il messaggio emozionante dedicato ai fan

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 novembre 2024 - "In un tempo sospeso che si dilata e si restringe al ritmo di esperienze e pensieri imprevisti, i vostri messaggi così pieni di affetto mi hanno mostrato concretamente quanto sia stretto il nodo che ci tiene uniti, anche da lontano, in tutte le ore incerte nei giorni traballanti. Grazie davvero a ognuno di voi". Un post che emoziona quello cheha condiviso sui. "Con tutto il bene", è ilche accompagna la foto a sfondo verde dove si leggono le parole del cantautore, originario di Rimini, che vive a Bologna. VIGEVANO 21 LUGLIO 2021IN CONCERTO AL TEATRO DAL VERME DI MILANO GIOVEDI 8 GIUGNO 2023 FOTO ROBY BETTOLINIil 7 novembre, sempre sui, aveva annunciato uno stop del tour per undi, le date saranno recuperate a marzo, aprile e magio 2025.