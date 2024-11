Anteprima24.it - Riscaldamenti ko, l’opposizione: “Per l’amministrazione Mastella l’ordinario diventa straordinario”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Perciò che è ordinario. Nonostante sia noto da tempo il giorno fissato per l’accensione dei, come ogni anno, ci ritroviamo a raccogliere le numerose segnalazioni da parte di genitori e insegnanti sul malfunzionamento degli impianti che in queste ore stanno interessando istituti popolosi della città. Addirittura un guasto al plesso di Cretarossa, appena inaugurata, ne ha determinato la sospensione delle lezioni. Come sempre, dietro la tanto sbandierata attenzione per le scuole si nasconde la solita propaganda delle grandi opere e del taglio dei nastri, senza preoccuparsi dell’ordinaria manutenzione, calpestando ancora una volta il diritto allo studio. E che accada a ridosso della Giornata internazionale dell’Infanzia, in cui ci sorbiremo i soliti discorsi di facciata, mentre i bambini della “città metropolitana” non hanno neppure il riscaldamento, è davvero inaccettabile”.