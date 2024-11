Ilfattoquotidiano.it - Raid israeliano su Beirut e razzi di Hezbollah su Tel Aviv. Libano approva il piano Usa per la tregua

Negli stessi minuti in cui arrivava la risposta ufficiale positiva del governo libanese alUsa di cessate il fuoco trae Israele, unha attaccato il cuore della capitale, nei pressi del Parlamento, dell’Onu, dell’ufficio del primo ministro e di diverse ambasciate. Due missili hanno così colpito il quartiere residenziale di Zoqaq al-Blat, provocando la morte di almeno quattro persone. Ma la risposta diè arrivata dopo un paio d’ore: a Tele in Israele sono risuonate le sirene, dopo che un missile dalè stato intercettato. Cinque persone sono rimaste ferite tra cui una donna in modo grave, e un incendio è scoppiato nella zona di Ramat Gan.L’inviato speciale di Biden Amos Hochstein, che sembrava aver rinviato la sua visita in, dovrebbe intanto arrivare nella capitale nelle prossime ore, stando alle indiscrezioni ottenute da Lebnews.