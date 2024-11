Sport.quotidiano.net - Qui Atalanta. Kossounou, il Koulibaly della Dea: "Ci sta convincendo sempre più»

È stato l’ultimo acquisto nello scorso mercato estivo, arrivato il penultimo giorno, preso in prestito dal Bayer Leverkusen per 5 milioni, con riscatto fissato a 25. E a giugno, quando sarà riscattato, diventerà uno dei tre acquisti più onerosi dinella storia atalantina. Premessa per spiegare quanto l’abbia investito, forte, su Odilon, il gigantedifesa nerazzurra: corazziere di 191 centimetri, fisico statuario, muscolatura e velocità da atleta olimpionico. Centrale di difesa, ma non solo: nel suo primo trimestre a Bergamo ha già impressionato per la facilità nella corsa, per alcuni coast su coast e per la potenza del suo tiro da fuori, con un terra aria scagliato contro il Como, respinto magistralmente di piede da Audero. Classe 2001, 24 anni da compiere a gennaio, ragazzo già esperto e maturo: a 16 anni in Svezia nell’Hammarby, poi a 18 in Belgio con il Bruges con cui ha vinto il titolo nazionale, giocando con il coetaneo De Ketelaere, quindi il triennio al Bayer Leverkusen con cui lo scorso anno ha trionfato in Bundesliga e in Coppa di Germania, perdendo solo l’ultima partita stagionale, la finale di Europa League a Dublino contro la Dea.