Queste sono le moto sportive più veloci e divertenti che puoi comprare oggi

Lesempre state amate daiciclisti. Che sia per il design oppure per le prestazioni, il mix tra posizione di guida raccolta, semi-manubri e carattere racing, ha sempre conquistato gli appassionati delle due ruote.Negli anni '90 leerano quelle che andavano per la maggiore: in particolare, il poker delle case giapponesi, nelle classiche cilindrate 600-750-1000, insidiato dalle Ducati che si presentavano come le alternative italiane, più costose ma più rifinite, meno perfette ma con più anima. Nei decenni successivi le tendenzecambiate e lequasi scomparse, soppiantate prima dalle naked e poi dalle crossover. Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato, soprattutto grazie al ritorno delle medie cilindrate, che hanno reso questo genere diciclette più accessibile, soprattutto rispetto alle superda oltre 200 CV.