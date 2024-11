Ilgiorno.it - Pronti a ogni emergenza idrogeologica

Nella maxi esercitazione della Protezione civile sono stati impiegati in totale 1.200 volontari e più di 400 mezzi. Questi i numeri delle simulazioni che, nel fine settimana, sono state inscenate in 18 diversi Comuni dell’hinterland milanese, sotto il coordinamento della Città Metropolitana, per testare e consolidare le tecniche di pronto intervento, in caso di emergenze. Prove di pompaggio e gestione delle acque; taglio di alberi caduti; ricerca di persone scomparse e operazioni anti incendio boschivo: sono solo alcune delle esercitazioni svolte, in più contesti, nell’ambito dell’iniziativa. Tra le località che hanno ospitato le simulazioni c’è anche Paullo: al parco Muzza, è stata inscenata una situazione di criticità, con l’uso d’idrovore e vasche di rilancio. Settanta i volontari che vi hanno preso parte.