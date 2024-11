Sport.quotidiano.net - Promozione. Fermignanese e Pergolese a reti bianche

RECANATI Un boccone durissimo da digerire per Lorenzo Bilò, alla sua "prima" da allenatore dei "seniores" al Tubaldi. Mirabilmente comunque il tecnico giallorosso, comprensibilmente con il morale sotto i tacchi, riesce a mantenere la lucidità necessaria per commentare quanto accaduto: "Sono stati cinque minuti che compromettono una prestazione quasi perfetta non solo dal punto di vista agonistico ma anche tecnico. Ho visto la squadra giocare, esprimersi con fiducia e coraggio poi alla fine i nostri sforzi sono stati vanificati e così perdiamo due punti di fondamentale importanza. Dobbiamo rimanere positivi perché per 90 minuti ho visto la mia squadra padrona del campo e forse anche il 3-1 ci stava stretto. Certo la gestione del recupero dovrà essere rivista e profondamente analizzata perché quanto successo ci deve far riflettere".