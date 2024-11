Liberoquotidiano.it - "Nell'oscurità ognuno vuol godere". L'oroscopo di Branko: colpo grosso tra le lenzuola

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Le stelle di", l'di oggi lunedì 18 novembre. ARIETE L'animo non è perfettamente tranquillo oggi, Luna vi agita, ma le insoddisfazioni sono esagerate. Avete comunque l'energia per portare avanti le vostre battaglie, anche in tribunale se necessario. Uno sguardo a. Marte, davanti a voi vediamo una settimana molto interessante per l'attività e gli affari, indicata per organizzare nuovi lavori o collaborazioni. Mercurio da giovedì darà maggiore movimento e dinamismo, così possono nascere nuove intese e nuovi innamoramenti. TORO Essendo il vostro segno in rapporto con le banche, istituti di credito, borsa, naturalmente anche con il lavoro che porta guadagni, sarete l'ago della Bilanciaa stagione del Sagittario che inizia giovedì. Prima, fate un viaggio a ritroso di qualche mese - servono ancora quelle intese? Luna è sempre positiva, apre all'amore ma c'è anche l'ostacolo di Marte, da soli dovete ritornare a quelle sensuali lezioni di piano che un tempo incantavano persino la vostra musa Venere.