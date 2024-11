Panorama.it - Multe stradali: stangata in arrivo. Fino a 4mila euro per eccesso di velocità.

Leggi su Panorama.it

Duecentoper guida con cellulare, quasise si supera il limite di oltre 60 chilometri all'ora. Da gennaio leper gli automobilisti potrebbero aumentare del 17.6% in caso di adeguamento all’inflazione accumulata negli ultimi quattro anni. Ben che vada invece l’incremento si potrebbe fermare al 6%.Lo stabilisce il Codice della strada. L’artico 195 prevede che i costi dellesiano aggiornati ogni due anni. Il governo Meloni nell’ultimo biennio (2023-2024) aveva sospeso l’adeguamento. Un congelamento temporaneo, deciso per fronteggiare il caro energia e la crisi economica post-pandemia. Col 2025 però l’adeguamento sembra inevitabile e potrebbe pesare in modo considerevole sulle tasche degli automobilisti. Ladipenderà dal criterio di partenza. Se si terrà conto dei due anni di sospensione o no.