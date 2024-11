Quotidiano.net - Magistrati contro il Governo: “Ora basta delegittimarci”. La Lega: lo fate già da soli

Roma, 17 novembre 2024 – Non accadeva da tempo che la magistratura si compattasse, nelle sue molteplici correnti, per fare fronte comuneilMeloni e quelli che vengono definiti “attacchi continui alla categoria per delegittimarla, in un’operazione che lede la tenuta democratica del Paese”. Così, dopo la Corte Costituzionale che ha bocciato i 7 undicesimi della riforma dell’autonomia differenziata e mentre l’altra legge bandiera, quella sul premierato, segna invece il passo, ecco ieri l’Anm mettere per iscritto – in due documenti – l’accusa aldi “preparare il terreno a riforme che tendono ad assoggettare alla politica illlo dellalità”, puntando il dito su un’altra riforma cardine della legislatura, quella sulla separazione delle carriere che, a giudizio delle toghe, finirebbe con il sottoporre i pm alle direttive dell’Esecutivo.