Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 5-5, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano e pareggiano nel quinto end

20.44: Due stone azzurre a punto dopo 5 tiri del sesto end20.36:RUBATA! Si riparte da 5-5 e francamente è andata bene. Questa volta i millimetri hanno premiato gliche hanno comunque giocato molto bene questo end. Speriamo che non riaffiorino i fantasmi del terzo end. Bravi glini a rimettersi subito in carreggiata dopo il disastro dei quattro punti concessi ai rivali20.33: E' lungo il tiro di Goesgens, si va a misurare.20.32: Arriva la bocciata di Retornaz, ora ci sono due stonene a punto, tocca a Goesgens mettere la stone in mezzo alla casa, tiro facile ma mai dire mai questa sera20.