Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 18 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024. Ariete L'animo non è perfettamente tranquillo oggi, Luna vi agita, ma le insoddisfazioni sono esagerate. Avete comunque l'energia per portare avanti le vostre battaglie, anche in tribunale se necessario. Uno sguardo a. Marte, davanti a voi vediamo una settimana molto interessante per l'attività e gli affari, indicata per organizzare nuovi lavori o collaborazioni. Mercurio da giovedì darà maggiore movimento e dinamismo, così possono nascere nuove intese e nuovi innamoramenti. Toro Essendo il vostro segno in rapporto con le banche, istituti di credito, borsa, naturalmente anche con il lavoro che porta guadagni, sarete l'ago della Bilancia nella stagione del Sagittario che inizia giovedì.