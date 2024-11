Juventus Di Gregorio | Scudetto? Dobbiamo pensare step by step

Leggi su Sportface.it

“Non parliamo di, ma pensiamo solo a una partita per volta:crescerebye continuare a migliorare quotidianamente“. Parola del portiere della, Michele Di, che non si sbilancia dunque sugli obiettivi stagionali dei bianconeri. Ospite del Punto Luce delle Vallette, struttura che ospita attività gratuite in collaborazione con Save The Children, l’estremo difensore ha aggiunto: “Ora ci aspetta una bella settimana piena con anche la Champions, ma siamo concentrati solo sul Milan. Arriviamo in un buon momento: la squadra ha capito atteggiamento, spirito e unione, è un periodo positivo per noi“. Poi qualche parola ai ragazzi presenti: “Inseguite i vostri sogni, io sono riuscito il mio che era quello di diventare calciatore e adesso ho quello della Nazionale: è un orgoglio rappresentare il proprio Paese, lavoro in questa direzione“.