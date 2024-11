Il patriarcato è finito Violenze in aumento per l’immigrazione illegale | il discorso di Valditara alla Fondazione per Giulia Cecchettin

Leggi su Open.online

«Occorre non far finta di vedere che l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e devianza, in qualche modo discendenti da immigrazione». Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, nel suo videomessaggio trasmesso durante la presentazioneCamera dei deputati della, in presenza del pare Gino. Una frase che si è inserita, quasi come chiosa finale, in undurato una manciata di minuti e che ha toccato vari altri temi. DCostituzione italiana all’inesistenza, «almeno come fenomeno giuridico», del.La necessità di una «battaglia culturale» e il legame trae immigratiL’affondo sul presunto legame intrinseco tra immigrazionee violenza sessuale arriva mentre il ministro tenta di spiegare l’evoluzione del femminicidio nella società moderna.