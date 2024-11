Oasport.it - I migliori colpi vincenti di Jannik Sinner alle ATP Finals: riviviamo le magie del n.1 del mondo

“No trip for cats” (non c’è trippa per gatti)”. Paolo Bertolucci ha usato quest’espressione nota ai più per commentare ogni successo di. Nel corso delle ATPdi Torino, dominate dal tennista altoatesino, a ogni chiusura del n.1 delcorrispondeva la simpatica frase dell’ex giocatore, attuale commentatore tecnico di Sky Sport.Ebbene, l’egemonia disul veloce indoor dell’Inalpi Arena si è manifestata in maniera piuttosto evidente. Il n.1 del ranking ha vinto tutte le partite, senza concedere un set ai rivali, mettendo in mostra un tennis potente, condito anche da alcune variazioni sul tema, come alcune smorzate nei punti decisivi che gli hanno regalato le affermazioni citate.Un repertorio diimpressionante, nel qualenon si è limitato solo a esprimere solidità da fondo, ma a cercare il vincente neia rimbalzo da fondo in vari modi, abbagliando tutti con le sue giocate lungolinea di dritto e di rovescio.