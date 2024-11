Ilrestodelcarlino.it - I confini della propaganda, legge del 1956 ormai travolta dai social

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se la civiltà di un paese si dovesse giudicare dalla qualitàsua legislazione elettorale, l’Italia rischierebbe una sonora bocciatura. Lache regola laelettorale risale al, quando i candidati battagliavano a colpi di comizi, articoli sui giornali e manifesti che trasformavano i muri delle città in quadri di Mimmo Rotella. Una politica più vicina a Cicerone che a Elon Musk. Oggi, salvo qualche raro caso di politica vintage, i muri rimangono puliti, mentre inetwork sono invasi da migliaia di contenuti di natura politico-elettorali anche nei giorni del silenzio elettorale, pensato per consentire al cittadino di esprimere liberamente il proprio voto. Una pausa di riflessione alla quale teneva molto il legislatore del ‘900, tanto da vietare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, i comizi, le riunioni dielettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati e manifesti.