Ilfoglio.it - Ho bisogno di te. Che cosa si sono cantate Elly e Giorgia in privato. Esclusivo

Leggi su Ilfoglio.it

Ieri la presidente del ConsiglioMeloni edSchlein sitrovate a casa del sindaco di Bologna. Questo fatto passerà alle cronache come il Patto della quaglia. Infatti si è cenato tutto a base di quaglie. Dal sugo con i tortelli alle quaglie intere (vanno mangiate tutte, anche le zampe) al dolce, con sciroppo estratto dalla fermentazione delle quaglie. Il clima sereno e cordiale ha permesso alle due statiste di metter giù un perimetro di gioco comune. Ecco i punti salienti. Punto A. Consegnare Ilaria Salis e Elon Musk: pare che il tycoon sia innamorato dell’attivista italiana. Alcuni sostengono che fa così apposta per far innamorare la presidente Meloni. In pratica renderla gelosa. Ma viceversa, la Meloni stima Elon, e non ne è innamorata. Per cui. Punto B. Fitto presidente del Parlamento europeo avrebbe l’appoggio dei socialisti continentali.