Goldberg | Non ho bisogno di un match di ritiro con Ric Flair ‘non voglio che muoia di nuovo'

Durante il Bad Blood Premium Live Event, la situazione si è surriscaldata quando il World Heavyweight Champion GUNTHER ha sfidato. Questo episodio ha fatto pensare a molti fan che Bill avrebbe affrontato The Ring General nel suo ultimo, ma nulla è stato confermato. L’Hall of Famer è apparso nel Cats Corner Podcast dove gli è stato chiesto se avesse voluto affrontare Ricnel suo ultimo incontro. Le sue parole”Adoro Ric, nonchedi. Non mi resta molto da fare, ma in questo momento sono troppo per lui”.Per la cronaca, il Nature Boy ha finalmente avuto la possibilità di ritirarsi alle sue condizioni, facendo squadra con suo genero Andrade El Idolo e affrontando Jay Lethal e Jeff Jarrett il 31 luglio 2022. Tuttavia, Ric subì un serio attacco di cuore durante l’incontro, motivo per cui è logico chenon voglia affrontarlo per il suodi pensionamento.