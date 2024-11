.com - Finto funerale davanti impianto Ama a Rocca Cencia: “Basta rifiuti, bonificateci”

Leggi su .com

Bara e corteo con tanto di rintocco di campane. Unè andato in scena ieri seraall’Ama didove un gruppo di cittadini ha protestato al grido “”. I manifestanti, molti a volto coperto, hanno portato una bara con una croce sopraai cancelli del sito in segno di protesta in vista del Giubileo contro un possibile aumento deie dei rischi per la salute dei residenti. Già nelle scorse settimane altri blitz, con il tentativo di bloccare i camion in entrata nell’, Ama: “Atto di minaccia, già denunciato”Per Ama ilè un “atto di minaccia rivolto ai responsabili della struttura. Si tratta di un accadimento gravissimo che la società ha già denunciato alle Autorità competenti“.