Fine settimana di disagi per i viaggiatori | sciopero nazionale delle ferrovie in arrivo

Facebook WhatsAppTwitter In unche si preannuncia complicato per iitaliani, il personaledello Stato eaziende collegate, come Trenitalia e Trenord, incrocerà le braccia dalle 21 di sabato 23 novembre fino alle 21 di domenica 24 novembre. Questa mobilitazione, proclamata da alcuni sindacati autonomi, avrà sicuramente ripercussioni su treni e trasporti ferroviari, con il rischio di ritardi e cancellazioni, e potrebbe causareanche nelle ore precedenti e successive allo.Le ragioni dellodel personale FsQuestoha radici in una controversa vertenza per il rinnovo del contratto collettivoAttività Ferroviarie. Secondo l’Unione Sindacale di Base , i lavoratori protestano a causa del deterioramentocondizioni di lavoro e chiedono miglioramenti sia a livello contrattuale che salariale.