Ilrestodelcarlino.it - Fano, trasferta amara. Ko secco a Porto Viro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

0 : Ballan, Arguelles Sanchez 10, Magliano, Ferreira Silva 18, Ghirardi, Lamprecht, Sperandio 2, Innocenzi, Bellia, Andreopoulos 20, Morgese, Eccher 3, Chiloiro, Santambrogio. All. Morato.: Coscione 3, Rizzi, Merlo 3, Roberti 14, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 6, Magnanelli, Vergoni, Acuti 2, Marks 12, Compagnoni 1, Mengozzi 8, Tonkonoh. All. Mastrangelo. Arbitri: Mesiano Marta e Venturi Giuliano. Parziali: 25-23, 25-21, 25-19. Note –battute vincenti 8, battute errate 8, muri 6;battute vincenti 7, battute errate 13, muri 7. Secca sconfitta per la Smartsystem Essence Hotelsche aesce battuta per 3 a 0 al termine di una gara ben giocata dai rodigini. I fanesi, in cerca del bis dopo il colpo esterno di Reggio Emilia, non si sono questa volta ripetuti fuori casa nonostante il buon inizio di primo e secondo set (2-0, 6-0).