Terzotemponapoli.com - Faggiano difende Conte: “Un allenatore determinato”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Daniele, direttore sportivo del Catania, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulle sue esperienze con allenatori di grande calibro, in particolare su Antonio, attraverso le sue dichiarazioni su Radio Serie A.ha voluto sottolineare le caratteristiche distintive dicome tecnico, discutendo del suo approccio meticoloso e della sua capacità di influenzare non solo i giocatori sul campo, ma anche nelle dinamiche extra-campo.: UnConvinzione e Metodoha preso le distanze da alcune critiche rivolte ad Antonio, soprattutto da parte di ex calciatori che hanno insinuato che le dichiarazioni disiano solo strategiche e non sincere. In risposta a queste opinioni, il direttore sportivo ha affermato con forza che le parole disono sempre il risultato di un pensiero genuino.