Primacampania.it - Ercolano: esplosione in un capannone, almeno due morti e dispersi

Leggi su Primacampania.it

– Un’devastante ha scosso questa mattina via Patacca, una zona isolata al confine trae San Giorgio a Cremano, caratterizzata da aree verdi e agricole. Il bilancio provvisorio parla didueaccertati e la possibile presenza disotto le macerie. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della tenenza di, insieme a squadre di vigili del fuoco e ambulanze, impegnati in operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.Secondo le prime informazioni, lo scoppio si sarebbe verificato all’interno di un. Non è ancora stato confermato, ma si ipotizza che al suo interno potessero essere custoditi fuochi d’artificio. Dall’edificio distrutto si alza una densa colonna di fumo, visibile anche a grande distanza, che ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti.