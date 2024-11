Ilfattoquotidiano.it - Da reddito di cittadinanza a mancia: non è così che si rispetta la dignità degli indigenti

di Rosamaria Fumarola Tempo fa, quando la destra iniziò la sua campagna contro ildi, credevo che tutti coloro che percepivano la misura di sostegno alla povertà non avrebbero consentito ad unata di politici di mettere in discussione il peso della propria umanae che sarebbero scesi in piazza per difendere il solo strumento di riscatto che la politica era stata in grado di porre in essere.Come prevedibile, l’annuncio di un imminente smantellamento del, dal rango di promessa, divenne fatto concreto e ad onta di ogni mia previsione, le proteste dei percettori della misura non ci furono. Aspettarsi che fossero le parti politiche ad evitare il peggio era da ingenui. Astrattamente ragionevole era invece aspettarsi le proteste di chi di quel sostegno economico si era giovato ed invece no.