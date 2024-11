Cultura | i custodi della memoria sulle orme di Spartaco

Leggi su Ildenaro.it

Una passeggiata lungo i sentieristoriadi, il gladiatore ribelle che, nel 73 aC, guidò la terza rivolta servile. Il progetto «Anziani GuideStoria in tour» – organizzato dall’Ada Campania (associazione di volontariato per la tutela dei diritti delle persone anziane) e promosso da Ada Caserta guidata da Maria Pia Sperino, in collaborazione con la Uil Pensionati Campania – ha fatto tappa al grande anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, l’antica Capua sedepiù grande scuola per gladiatori. Dopo Benevento, Avella e Paestum gli anziani Ciceroni hanno visitato il monumento che per importanza e dimensioni è secondo solo al Colosseo. Edificato in età flavia su modello del Colosseo, tra la fine del I sec. dC e l’inizio del II sec. dC, venne restaurato e decorato con colonne e statua dall’imperatore Adriano ed inaugurato dal suo successore Antonino Pio, come è stato possibile ricostruire grazie a un’iscrizione rinvenuta nel 1726.